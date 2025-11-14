Путин собрал совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 14 ноября провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА Новости.

По данным агентства, на собранном главой государства заседании обсуждались вопросы противодействия нарушениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Предыдущее оперативное совещание постоянных членов Совбеза состоялось 5 ноября. Во время той встречи российский лидер дал поручение относительно подготовки испытаний ядерного оружия.

Сообщалось, что постоянным членам Совбеза было поручено разработать предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия в связи с проведением США тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.