Россия
14:44, 14 ноября 2025Россия

Путин собрал совещание с членами Совбеза

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин 14 ноября провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА Новости.

По данным агентства, на собранном главой государства заседании обсуждались вопросы противодействия нарушениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Предыдущее оперативное совещание постоянных членов Совбеза состоялось 5 ноября. Во время той встречи российский лидер дал поручение относительно подготовки испытаний ядерного оружия.

Сообщалось, что постоянным членам Совбеза было поручено разработать предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия в связи с проведением США тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

    Обсудить
    Все новости