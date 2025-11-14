Наука и техника
20:48, 14 ноября 2025Наука и техника

«Росэл» начал выпуск ГОЭН-60 для ударных дронов

«Росэл» начал выпуск умных систем наблюдения ГОЭН-60 для ударных дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск линейки устройств гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок (ГОЭН-60). Изделия предназначены для ударных дронов, сообщили в госкорпорации.

ГОЭН-60 работают в инфракрасном и видимом диапазонах. В изделиях реализован нейросетевой алгоритм, который позволяет автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.

«"Умная" система наблюдения устанавливается на ударный беспилотник для эффективного мониторинга обстановки и поиска целей. ГОЭН-60 обеспечивает ориентацию в пространстве, захват и сопровождение неподвижных или движущихся объектов, измерение их угловых координат и автофокусировку», — говорится в сообщении.

Существуют два варианта исполнения ГОЭН-60: оснащенный тепловизионной камерой дневной и всесуточный — с тепловизионной. Система наблюдения позволяет обнаруживать летящие на высокой скорости дроны, а также засекать удаленные неподвижные объекты. Устройство передает оператору изображение в высоком разрешении.

Изделие представляет собой камеру на гиростабилизированной двухосной платформе. В состав ГОЭН-60 входят оптико-электронный блок, а также малогабаритный блок управления и обработки.

В июле стало известно, что в России наладили выпуск импортозамещающих пиротехнических воспламенителей для беспилотников. Эти изделия приводят в действие размыкатели устройств, удерживающих полезную нагрузку.

