Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 14 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили об аномалиях в декабре

Метеоролог Семенов: Декабрь 2025 года может стать рекордно холодным
Александра Качан (Редактор)
СюжетБуря в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Декабрь 2025 года будет отличаться различными погодными аномалиями. Об этом россиян предупредил метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru.

«Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет», — заявил Семенов. По его словам, декабрь может стать рекордно холодным и снежным в нескольких регионах страны.

Метеоролог предположил, что такой прогноз обусловлен резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов, которые войдут в зону влияния центральных и восточных регионов России, а также северных широт.

Семенов не исключил, что в Якутии в декабре температура опустится ниже 50 градусов, а уровень осадков превысит 200 миллиметров. В Иркутской области может похолодать до минус 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до минус 45 градусов с объемом осадков свыше 100 миллиметров, порывами ветра 30 метров в секунду и частыми снежными бурями.

Ранее сообщалось, что в выходные, 15 и 16 ноября, Москву ожидают аномальные скачки температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости