Россиянам предсказали исчезновение одного способа покупки жилья

Финансист Селезнев: Покупка квартир в рассрочку станет невыгодной в 2026 году

В 2026 году россиянам будет невыгодно покупать квартиру через рассрочку. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, правила рассрочки на покупку квартир в России ужесточаются: можно будет оформить рассрочку не более чем на шесть месяцев, затем — не более чем на четыре месяца. Таким образом, смысл данного способа приобретения квартиры теряется.

Ранее стало известно, что доля квартир на первичном рынке недвижимости с применением рассрочек от застройщиков с начала года снизилась с 29,9 процента, до 7,7 процента в октябре. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова связала тенденцию с осторожностью девелоперов, столкнувшихся с чередой просрочек платежей.