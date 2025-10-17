Экономика
15:26, 17 октября 2025Экономика

Доля рассрочек от застройщиков на рынке новостроек упала на 15-25 процентов

Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Доля квартир на первичном рынке недвижимости с применением рассрочек от застройщиков с начала года снизилась с 29,9 процента до 7,7 процента в октябре. Об этом сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с «Известиями».

Среди факторов снижения доли рассрочек аналитик в первую очередь выделила осторожность девелоперов, столкнувшихся с чередой просрочек платежей, из-за которых они стали ограничивать долю данного инструмента в продажах. «Второе — прошел период, когда часть покупателей оформляли рассрочку на эмоциях и не учитывали риски закладывания затрат на ее предоставление в стоимость объекта. Третье — это опасения покупателей по поводу собственной долговой нагрузки и возможности оплачивать оформленную рассрочку в перспективе двух-трех лет», — объяснила специалист.

Решетникова подчеркнула, что многие граждане начали осознавать риски того, что ключевая ставка может быть нестабильной и в будущем будет проблематично оформить доступную ипотеку. Помимо этого, свою роль сыграли рекомендации банкам по ограничению доли рассрочек в продажах от застройщиков, которые находятся у них на проектном финансировании, со стороны Центрального банка. Замруководителя ипотечного департамента «Этажей» допустила, что к концу 2025-го доля рассрочек может вырасти, в том числе на фоне обсуждений о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. «В этом случае те, кто планирует рождение третьего ребенка, могут начать активнее приобретать квартиры в рассрочку, чтобы в будущем перейти на ипотеку под улучшенные условия», — заключила она.

Ранее заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в Госдуме обеспокоены увеличением спроса на рыночную ипотеку в стране. По словам парламентария, подобная динамика может говорить о том, что льготные программы перестают закрывать потребности значительной доли граждан.

