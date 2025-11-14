Россиянин с обрезом объяснил на видео расправу над женой и ее любовником

МВД показало видео жителя Башкирии, убившего двоих человек из обреза

В Башкирии местный житель с обрезом объяснил на видео расправу над женой и ее любовником. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. На видео показано, как мужчина сидит у забора с обрезом. Участковый за кадром уточняет, кому именно он угрожает. Фигурант подтверждает, что себе. Он вызвал правоохранителя для того, чтобы рассказать ему, почему решился на преступление. Полицейский обратился к мужчине и сказал, чтобы тот не делал резких движений.

Ранее сообщалось, что фигурант заподозрил супругу в измене и поехал к дому предполагаемого любовника, где выстрелил в него из самодельного обреза. Тело фигурант затащил в гараж и там еще несколько раз ударил оппонента по голове. После этого мужчина дождался жену с работы и выстрелил в нее около ворот дома.

Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.