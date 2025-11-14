Россиянин с обрезом раскрыл на видео новые детали двойной расправы

В Башкирии убившему двоих человек из обреза мужчине предъявлено обвинение

В Башкирии местный житель с обрезом на видео раскрыл новые детали двойной расправы — над женой и ее любовником. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

На видео мужчина рассказал, что пригласил 61-летнего знакомого в гараж поговорить, но тот отказался. По его словам, после этого он сходил за обрезом. Когда 52-летняя супруга мужчины вернулась, он погнался за ней. Она побежала к воротам. Он показал, где догнал ее. «Она не успела открыть ворота, а потом повернулась левым боком, и я выстрелил», — сказал россиянин.

По данным канала, фигурант — 61-летний житель Дюртюлинского района. Ему предъявлено обвинение. Он арестован. Правоохранители проводят необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что мужчина заподозрил жену в измене и поехал к дому предполагаемого любовника, где выстрелил в него из самодельного обреза. Тело фигурант затащил в гараж и там еще несколько раз ударил оппонента по голове. После этого мужчина дождался супругу с работы и выстрелил в нее около ворот дома.

