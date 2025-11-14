Россия
19:07, 14 ноября 2025

Россиянин жестоко избил дочь возле подъезда из-за одного ее желания

В Екатеринбурге отец жестоко избил дочь возле подъезда
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: камера домофона / E1.ru

В Екатеринбурге отец жестоко избил дочь возле подъезда из-за ее желания отправиться к тете. Об этом пишет E1.RU.

Момент избиения сняла камера домофона. Как видно на опубликованных изданием кадрах, к подъезду подошел пошатывающийся мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ним была девочка. После короткого диалога о том, что ребенок хотел бы поехать к родственнице, отец внезапно схватил дочь за шею, повалил ее и с силой ударил по голове.

После слов о том, что девочка «еще получит», если он еще раз услышит имя тети, мужчина снова схватил ее за шею, поднял и швырнул о стену.

Девочку удалось отбить свидетелям избиения — мужчине и женщине, которые прибежали на крики ребенка.

«Мы шли мимо: я и еще какой-то молодой человек. И решили вступиться за девочку. При этом ее отец потом еще и за мной погнался. Я забежала от него в магазин. Он некоторое время постоял, а потом ушел. А девочка убежала к своей родственнице», — рассказала очевидица.

По данным издания, произошедшим заинтересовалась полиция.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в одной из школ отец пятиклассника напал на учителя. По факту произошедшего начались проверки.

