Российская армия разрезала группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

ТАСС: ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ окончательно разрезали группировку украинских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (Мирноград). Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет сообщения между этими городами. В результате подразделения противника больше не имеют возможностей для передислокаций.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что российские военные могут взять под контроль Красноармейск уже в течение текущего месяца. При этом он отметил, что ВСУ продолжают оказывать активное сопротивление и не оставляют попыток деблокировать город.

