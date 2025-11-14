Путешествия
07:30, 14 ноября 2025

Российский тревел-блогер описал пляж Нидерландов словами «много молодых мамочек»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nancy Pauwels / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывала на побережье города Гаага в Нидерландах и описал его словами «много молодых мамочек». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист отправился на пляж Схевенинген и отметил, что отдых на берегу Северного моря привлекает в основном местных жителей, так как иностранцы предпочитают более жаркие страны. Особенной популярностью курорт пользуется у семей с детьми из-за широкого песчаного пляжа. «Дети могут спокойно резвиться на обширной территории. Вода у берега тоже неглубокая, поэтому можно не переживать об их безопасности», — отметил россиянин.

Автор публикации добавил, что на Схевенингене установлен один из длиннейших пирсов в мире, на котором располагаются прибрежные кафе и даже сауны. При этом в банях нидерландцы отдыхают все вместе: мужчины и женщины находятся в парилке без одежды. «Никто никого не стесняется, хотя все друг друга видят», — подчеркнул путешественник.

Ранее этот блогер описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился». Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы».

    Все новости