10:40, 14 ноября 2025Мир

Армию России признали второй мощнейшей в мире

Global Firepower: Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия занимает второе место в рейтинге стран по их военной мощи. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

«Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира. Помимо своей обычной боевой мощи, Россия также обладает огромным ядерным потенциалом, который не учитывался в рейтинге Global Firepower», — утверждается в публикации.

По данным издания, по некоторым типам транспортных средств и вооружения, а также по числу средств минной войны Россия занимает первое место. Она также расположилась на первом месте по национальным запасам газа.

В октябре помощник президента РФ Николай Патрушев назвал российскую армию сильнейшей в мире.

