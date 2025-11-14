Армию России признали второй мощнейшей в мире

Global Firepower: Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи

Россия занимает второе место в рейтинге стран по их военной мощи. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

«Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира. Помимо своей обычной боевой мощи, Россия также обладает огромным ядерным потенциалом, который не учитывался в рейтинге Global Firepower», — утверждается в публикации.

По данным издания, по некоторым типам транспортных средств и вооружения, а также по числу средств минной войны Россия занимает первое место. Она также расположилась на первом месте по национальным запасам газа.

В октябре помощник президента РФ Николай Патрушев назвал российскую армию сильнейшей в мире.

