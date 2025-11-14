Сломавшая позвоночник российская сноубордистка объяснила возвращение из Испании

Сноубордистка Комиссарова вернулась из Испании в Россию из-за ощущения дома

Российская фристайлистка Мария Комиссарова объяснила, почему вернулась из Испании в Россию. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что желание вернуться в Санкт-Петербург складывалось постепенно. Летние визиты в родной город всегда были наполнены комфортом и ощущением дома, однако окончательное решение возникло после удачного зимнего визита и появления возможности устроить ребенка в местный детский сад благодаря льготе по инвалидности.​

Сноубордистка отметила, что финансовые и бытовые вопросы также сыграли свою роль: ведение хозяйства одной с детьми в Испании оказалось значительно дороже, чем в России. Кроме того, эмоциональные перемены и поддержка подписчиков подтолкнули к переезду.

Спортсменка сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Комиссарову прооперировали в Красной Поляне, после чего она была доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее Мария продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма.