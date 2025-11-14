Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:50, 14 ноября 2025Спорт

Сломавшая позвоночник российская сноубордистка объяснила возвращение из Испании

Сноубордистка Комиссарова вернулась из Испании в Россию из-за ощущения дома
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская фристайлистка Мария Комиссарова объяснила, почему вернулась из Испании в Россию. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что желание вернуться в Санкт-Петербург складывалось постепенно. Летние визиты в родной город всегда были наполнены комфортом и ощущением дома, однако окончательное решение возникло после удачного зимнего визита и появления возможности устроить ребенка в местный детский сад благодаря льготе по инвалидности.​

Сноубордистка отметила, что финансовые и бытовые вопросы также сыграли свою роль: ведение хозяйства одной с детьми в Испании оказалось значительно дороже, чем в России. Кроме того, эмоциональные перемены и поддержка подписчиков подтолкнули к переезду.

Спортсменка сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Комиссарову прооперировали в Красной Поляне, после чего она была доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее Мария продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попавшая в здание посольства Азербайджана в Киеве ракета оказалась украинской

    Собака подстрелила хозяина из ружья

    США в ООН впервые выступили против антироссийской поправки

    Сломавшая позвоночник российская сноубордистка объяснила возвращение из Испании

    Фицо жестко высказался о многомиллиардном плане ЕС для Украины

    Москвичам рассказали о высоте снежного покрова к утру 15 ноября

    Появились кадры поражения танков ВСУ в Предтечино и Ступочках

    В Раде назвали Зеленского клоуном

    В разведке Украины предрекли усиление ударов ВС России из-за «огромного количества» бомб

    В России утвердили стратегию повышения безопасности дорожного движения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости