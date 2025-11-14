Из жизни
Собака подстрелила хозяина из ружья

Собака подстрелила хозяина из ружья
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В американском штате Пенсильвания собака случайно ранила хозяина из ружья. Об этом пишет журнал People.

По словам пострадавшего, случай произошел еще 11 ноября. Мужчина чистил ружье и по неосторожности оставил его на кровати. В этот момент собака внезапно запрыгнула на постель, что и привело к случайному выстрелу.

Находившийся рядом сын 53-летнего пострадавшего немедленно вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Сейчас состояние раненого оценивается как стабильное. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида собака по кличке Иа спасла мать своего хозяина. Питомец не бросил пожилую женщину в беде и стал искать для нее помощь.

До этого в Великобритании полицейский Том Марсден и его служебный пес получили награду за храбрость. Они спасли друг друга от поджигателя с лопатой.

