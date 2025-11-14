Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 14 ноября 2025Силовые структуры

Среди задержанных за развращение 13-летней россиянки оказался ее отец

Среди 6 мужчин, задержанных за развращение девочки в Петербурге, есть ее отец
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Среди шести мужчин, задержанных за развращение 13-летней девочки в Санкт-Петербурге, оказался ее отец. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, школьница приходила домой к отцу, когда с ней вели интимную переписку. Он был в курсе происходящего. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Шестерым мужчинам предъявили обвинение в преступлении по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го мужчины вели с подростком интимную переписку, а также при личных встречах совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из мужчин вступали с девочкой в половую связь.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят мужчину, надругавшегося над пятью пациентками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Еврокомиссия признала вмешательство в дела Грузии

    В ошибке Банка России увидели пользу для экономического роста

    В Подмосковье пожаловались на жизнь под открытым небом в доме без крыши

    Названы признаки безопасной искусственной елки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости