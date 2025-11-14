Среди задержанных за развращение 13-летней россиянки оказался ее отец

Среди 6 мужчин, задержанных за развращение девочки в Петербурге, есть ее отец

Среди шести мужчин, задержанных за развращение 13-летней девочки в Санкт-Петербурге, оказался ее отец. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, школьница приходила домой к отцу, когда с ней вели интимную переписку. Он был в курсе происходящего. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Шестерым мужчинам предъявили обвинение в преступлении по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го мужчины вели с подростком интимную переписку, а также при личных встречах совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из мужчин вступали с девочкой в половую связь.

