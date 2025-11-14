Культура
15:19, 14 ноября 2025Культура

Срочную госпитализацию народного артиста прокомментировали

Директор Владимира Стеклова опроверг сообщения о госпитализации артиста
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор народного артиста России Владимира Стеклова Макс Горский опроверг сообщения об экстренной госпитализации актера. Его цитирует ТАСС.

«Информацию, которую публикуют Telegram-каналы, не соответствует действительности», — заявил Горский.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Стеклова экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия. Врачи якобы диагностировали у 77-летней звезды «Кадетства» рак предстательной железы и незамедлительно провели операцию по удалению злокачественной опухоли.

В августе 2024 года Стеклов перенес операцию по удалению опухоли. Актер провел несколько дней в стационаре, ему удалили пораженный участок кожи головы.

