Стали известны новые подробности наступления ВС России в Красноармейске

ВС России проводят зачистку Красноармейска и продолжают наступление в Димитрове
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

Сообщается, что армия РФ продвигается в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград). По информации источника Telegram-канала, в Красноармейске Вооруженные силы Украины (ВСУ) остаются в окружении, российские штурмовики проводят зачистку.

«При этом ВС РФ смогли не только закрепиться на восточной окраине Мирнограда — города-спутника Покровска, но и зайти в южную часть. Российские флаги зафиксированы сразу на нескольких объектах Мирнограда», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские военные завершили зачистку Рога в окрестностях Красноармейска. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.

