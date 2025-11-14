Захарова: Киев готовит провокации и шаги для возвращения украинцев в страну

Киев готовит провокации и шаги для возвращения украинцев в страну из Европы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведет YouTube-канал ведомства.

«Несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова [власть в Киеве] пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали», — рассказала дипломат.

Накануне Мария Захарова прокомментировала призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту Украины Владимиру Зеленскому не пускать украинцев в ФРГ. «Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. «Ленты.ру») Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — написала она, вообразив диалог двух политиков.

Позже представитель МИД заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан своей страны, отказываясь от урегулирования конфликта.