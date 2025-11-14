Мир
10:00, 14 ноября 2025Мир

Захарова представила просьбу «хера Мерца» забрать украинцев из Германии

Захарова прокомментировала призыв Мерца к Зеленскому не пускать украинцев в ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту Украины Владимиру Зеленскому не пускать украинцев в ФРГ. Свое заявление она опубликовала в официальном Telegram-канале.

«Так было? Мерц: "Хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. «Ленты.ру») Зеленский, заберите украинцев из Германии"», — написала Захарова, представив разговор двух лидеров в лицах.

Она отметила, что Зеленский мог отказать «херу Мерцу», так как у Киева не хватает техники, чтобы уничтожать «украинцев в таких количествах». Дипломат в шутку допустила, что украинский лидер для этого мог запросить у Германии еще больше военной помощи и пообещать взамен закрыть границы.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского оставлять украинцев на родине. По словам канцлера, граждане страны должны защищать ее, а не переезжать в Германию.

