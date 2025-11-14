Бывший СССР
В России рассказали о попытках ВСУ прорваться к Купянску

ВСУ пытаются навести переправы, чтобы прорваться к Купянску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются навести переправы, чтобы прорваться к Купянску и деблокировать свои окруженные войска. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боевики нацгвардии и ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка на спецтехнике пытались прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования своих окруженных подразделений», — говорится в сообщении.

Тем временем, российские бойцы продолжают отражать так называемый «контрнаступ» подразделений ВСУ, пытающихся на технике прорваться со стороны Петровки к блокированным войскам в районе Купянска в Харьковской области.

Российские пилоты не дают противнику приблизиться к городу и уничтожают всю технику на подступах.

Ранее стало известно, что ВС РФ сжимают кольцо вокруг окруженной в Купянске Харьковской области группировки Вооруженных сил Украины, бойцам украинской армии некуда отступать.

На днях военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября.

