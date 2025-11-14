Бывший СССР
Стало известно о трате ВСУ трех десятков дронов на одного человека

Морис: ВСУ в Новоуспеновском тратили 30 дронов на одного человека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Новоуспеновском Запорожской области тратили 30 дронов на одного человека. Об этом заявил стрелок 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Морис, передает ТАСС.

«Противник огрызается конкретно, птичками особенно. На одного человека может уходить до 30 птичек (дронов — прим. "Ленты.ру"», — рассказал военнослужащий.

Ранее российский боец с позывным Старый рассказал, что при заходе Вооруженных сил России в Новоуспеновское операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в этот момент обедали и убежали со своих позиций. Кроме того, они оставили терминал Starlink.

11 ноября Минобороны проинформировало о переходе под российский контроль Новоуспеновского. Бои на этом участке линии боевого соприкосновения ведут соединения группировки войск «Восток».

