09:02, 14 ноября 2025

Тревел-блогерша раскрыла основные отпугивающие россиян от переезда в Европу причины

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российская блогерша описала основные причины, которые отпугивают россиян от переезда в Европу. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пожила в Германии и посетила Словению, отметив недоступность медицины в странах Евросоюза (ЕС). Так, визит к узкому специалисту и многие услуги могут стоить европейцам сотни евро, тогда как в России эти вещи уже включены в полис ОМС бесплатно. «Зарплаты в Европе выше, но и расходы несоизмеримо больше: налоги, коммуналка, интернет, страховки, недвижимость. В итоге остается не так уж много», — заключила россиянка.

Тревел-блогерша уверена, что реализовать себя в любой профессии легче дома, чем в ЕС. Она подчеркнула, что в другой стране необходимо начинать с «нуля». При этом европейцы холодно относятся к приезжим. «У моего знакомого, который уже более тридцати лет живет в Германии, до сих пор бывают ситуации, когда его воспринимают настороженно», — отметила россиянка.

Ранее эта тревел-блогерша описала немок словами «дом и быт — не женская тема». Она отметила, что каждый раз, когда посещает Германию, удивляется отличию местных женщин от россиянок.

