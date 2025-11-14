Силовые структуры
Устроивший нарколабораторию в квартире российский рэпер выслушал приговор

В Москве осудили рэпера Obe1Kanobe, устроившего плантацию марихуаны в квартире
В Москве осудили рэпера Obe1Kanobe, устроившего плантацию марихуаны в квартире. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, суд приговорил 39-летнего рэпера Obe1Kanobe к восьми годам колонии строгого режима.

В марте в квартире Канобовича нашли нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны и с порядка 10 килограммами готового к продаже вещества. Она попала на видео. Нагрянуть с обысками к рэперу решили после того, как заметили наркозависимых, регулярно наведывавшихся в квартиру и выходивших оттуда с марихуаной.

Исполнитель объяснил плантацию марихуаны борьбой с бессонницей. Осенью 2024 года он обращался к медикам с жалобами на нарушение сна.

Ранее сообщалось, что борющемуся с бессонницей российскому рэперу Obe1Kanobe запросили 11 лет колонии.

