13:29, 13 ноября 2025

Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

Гособвинение просит приговорить репера Obe1Kanobe к 11 годам за наркотики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Гособвинение просит приговорить рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) к 11 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнителю вменяют статью о покушении на сбыт запрещенных веществ. Дело слушает Видновский городской суд Московской области.

В марте в квартире Канобовича нашли нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны и порядка 10 килограммами готового к продаже вещества. Нагрянуть с обысками к рэперу решили после того, как заметили наркозависимых, регулярно наведывавшихся в квартиру и выходивших оттуда с марихуаной.

