В Челябинской области высадили 8 тысяч деревьев

В Челябинской области высадили восемь тысяч новых деревьев. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители компании Fix Price.

Известно, что масштабная экологическая акция по восстановлению лесного фонда региона состоялась в рамках программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел». Совместно с региональным лесничеством были высажены тысячи хвойных саженцев в пригороде Магнитогорска.

Отмечается, что высадка позволит достичь важных целей: укрепить почву, создать благоприятную среду для обитания животных и птиц, а также улучшить экологическое состояние территории.

В апреле Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». В парке Победы высадили больше 400 деревьев — липы, ясени, клены. Известно, что деревья вырастили в Лескенском районе в лесопитомнике. Организатором акции выступило министерство природных ресурсов и экологии.