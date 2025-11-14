Россия
13:48, 14 ноября 2025Россия

В ДНР сотрудник центра психологической реабилитации полгода избивал детей

В Мелитополе сотрудник центра реабилитации месяцами избивал детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудник центра психологической реабилитации месяцами избивал детей. О происходившем в учреждении сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Все происходило в Мелитополе. Дети находились в центре около полугода, все это время непрерывно подвергаясь физическому насилию. Их якобы били за непослушание.

Сотрудник центра таким образом пытался отучить детей от драк. Мужчину приговорили к лишению свободы. Помимо этого он выплатит потерпевшим по 100 тысяч рублей.

Ранее на Урале школьницу толпой оплевали и забросали подожженными сигаретами. Происходящее снимали на видео. Конфликт мог произойти из-за ранее нанесенного оскорбления одной из школьниц, организовавших избиение.

