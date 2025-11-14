Россия
В Госдуме сравнили условия жизни Дурова в России и Франции

Депутат Журавлев: Дурова в России никто в тюрьму не сажал
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил условия жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в России и Франции, заявив, что в РФ ситуация с правами человека обстоит «намного лучше». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Надеюсь, что IT-бизнесмен, наконец, осознал, что в родной России дела с правами человека обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран, погрязших во лжи и манипуляциях. По крайней мере, у нас его никто не сажал и на противозаконные действия не толкал», — сказал он.

По его мнению, Дурову нужно уехать из «гостеприимной» Франции, которая «чуть было не упекла его в тюрьму» и требовала от него корректировать каналы в Telegram в пользу выгодных Парижу кандидатов на выборах в Румынии и Молдавии.

Ранее Дуров обвинил власти Европы в попытке лишить людей свободы. Он сообщил, что мессенджер разослал всем пользователям во Франции сообщение по поводу законопроекта Евросоюза о контроле за чатами.

