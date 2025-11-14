В Казахстане сделали заявление о поставках нефти в Россию

Казахстан заявил о штатных поставках нефти на фоне режима ЧС в Новороссийске

В Минэнерго Казахстана заявили, что нефть из республики в штатном режиме поставляется по маршрутам Атырау — Самара и Актау — Махачкала на фоне возгорания на нефтетерминале «Шесхарис» в порту Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений», — уточнили в министерстве.

В ночь на пятницу, 14 ноября, ВСУ атаковали Краснодарский край. В том числе под удар беспилотников попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадали три человека, а помимо нефтебазы были повреждены береговые сооружения. На фоне этого в городе ввели режим ЧС.

Возгорание на нефтебазе уже потушили. Пострадавших там, по данным Оперштаба Краснодарского края, не было.