В МИД раскрыли детали вокруг переговоров с Украиной

Мирошник: Киев с самого начала не был настроен на содержательные переговоры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Украина с самого начала не была настроена на содержательные переговоры с Россией, и достижение каких-либо реальных договоренностей было практически невозможным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает «Известия».

«Украина — это страна с ограниченным функционалом как минимум потому, что, даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной — они, скажем так, малосодержательны», — отметил дипломат.

Мирошник добавил, что Киев безусловно должен быть участником переговорного процесса. Однако на данный момент времени он лишь выполняет те требования, которые ему предъявляет Европейский союз (ЕС).

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены до конца года из-за «отсутствия прогресса». Сам он представлял украинскую делегацию на процессе в Стамбуле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что слова Кислицы говорят об отсутствии у Киева стремления к миру.

