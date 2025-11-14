Экономика
12:22, 14 ноября 2025Экономика

В Москве береза едва не убила приезжего

На Коммунарском шоссе в Москве береза упала на человека, он получил травмы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

На Коммунарском шоссе в Москве дерево упало на человека. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 ноября, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

«На мужчину упала береза. Пострадавшего заметили прохожие и вызвали врачей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказался 25-летний гражданин Таджикистана. Упавшее дерево сломало ему голень и повредило позвоночник. Молодого человека госпитализировали.

Ранее гостей и жителей столицы предупредили, что 14 ноября в Москве ожидается сильный ветер. В связи с этим горожанам рекомендовали быть внимательными при нахождении на улице и не укрываться под деревьями.

