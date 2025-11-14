Бывший СССР
22:35, 14 ноября 2025

В Раде назвали Зеленского клоуном

Депутат Дубинский назвал отказ от переговоров со стороны Киева бессмысленным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Растеряв остатки рейтинга, Владимир Зеленский дал команду МИД Украины заявить о прекращении переговоров с Россией. Сделано это заранее и намеренно, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Так как мародер [Зеленский] справедливо опасается, что на него будет оказываться давление с целью завершения войны, на которой наживается он и его окружение», — отметил политик.

Отказ от переговоров со стороны Украины делает бессмысленной дальнейшую работу по санкциям против России, добавил он. Усаживать Россию за стол переговоров, когда из-за него вышла Украина, бессмысленно, высказал мнение депутат Рады.

«И это тоже действия клоуна Зеленского в интересах Путина», — заключил он.

Ранее политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогам переговоров. По мнению эксперта, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме.

В свою очередь, американская конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского ради отказа от мирных переговоров в 2022 году.

