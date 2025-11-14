Россия
В России отреагировали на прекращение Украиной переговоров

Москалькова назвала опрометчивым решение Украины прекратить переговоры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Решение Украины о прекращении переговоров с Россией является опрометчивым. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

«Это очень опрометчивое решение, которое может завести в тупик многие гуманитарные вопросы», — сказала она.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за неимением диалога с Украиной Россия будет продолжать специальную военную операцию.

