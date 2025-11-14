Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 14 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли подробности о призыве резервистов для обороны критически важных объектов

Депутат Колесник: Готовить резервистов для важных объектов будут на полигонах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Готовить резервистов для обороны критически важных объектов будут на соответствующих полигонах, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подробности о соответствующем призыве депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Готовить их будут на соответствующих полигонах. Указ президента будет реализовываться. Он очень серьезно обсуждался в различных ведомствах, в том числе в Государственной Думе, комитете по обороне, а также в структурах, которые обязаны будут резервистов призывать для защиты объектов», — рассказал Колесник.

Депутат предположил, что среди резервистов будут сотрудники подлежащих обороне предприятий.

«Добираться люди будут, скорее всего, в том числе из работников предприятий, которые будут защищать. Потому что они хорошо будут понимать, о чем будет идти речь», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около четырех тысяч резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. По данным медиа, на данный момент формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях.

4 ноября российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. На эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости