В России раскрыли подробности о призыве резервистов для обороны критически важных объектов

Депутат Колесник: Готовить резервистов для важных объектов будут на полигонах

Готовить резервистов для обороны критически важных объектов будут на соответствующих полигонах, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подробности о соответствующем призыве депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Готовить их будут на соответствующих полигонах. Указ президента будет реализовываться. Он очень серьезно обсуждался в различных ведомствах, в том числе в Государственной Думе, комитете по обороне, а также в структурах, которые обязаны будут резервистов призывать для защиты объектов», — рассказал Колесник.

Депутат предположил, что среди резервистов будут сотрудники подлежащих обороне предприятий.

«Добираться люди будут, скорее всего, в том числе из работников предприятий, которые будут защищать. Потому что они хорошо будут понимать, о чем будет идти речь», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около четырех тысяч резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. По данным медиа, на данный момент формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях.

4 ноября российский лидер Владимир Путин подписал новый закон о сборе резервистов для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. На эту категорию граждан будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

