В России утвердили стратегию повышения безопасности дорожного движения

Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2036 года

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработан в период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Теперь правительство России в течение полугода представит план мероприятий по реализации Стратегии.

Проект включает в себя восемь разделов из 46 страницах и определяет все понятия, связанные с дорожным движением, в том числе с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее в МВД рассказали об изменениях правил допуска за руль россиян старше 60 лет. Об этом высказалась официальный представитель ведомства Ирина Волк.