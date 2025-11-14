В российском регионе перекрыли федеральные трассы из-за сильнейшей метели

В Мурманской области перекрыли федеральные трассы из-за сильнейшей метели

В Мурманской области перекрыли федеральные трассы из-за сильнейшей метели, задержаны около 20 авиарейсов, есть перебои с электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, снег идет с ночи без остановки. В то же время ветер достигает скорости 25-30 метров в секунду. Видимость на дорогах почти нулевая, пробки огромные, уточняет Shot.

В разных регионах обрываются провода ЛЭП. Вечером 14 ноября упало несколько деревьев и установленных ранее новогодних елок. Подчеркивается, что сразу на нескольких улицах в Ленинском районе пропал свет.

В Москве и Подмосковье с 23:00 14 ноября начнется мокрый снегопад с дождем. Как сообщает метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, высота снежного покрова в субботу, 15 ноября, составит три-четыре сантиметра.