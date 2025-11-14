В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

Член СПЧ Кабанов: Алла Пугачева однажды понесет наказание за высказывания

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что певица Алла Пугачева однажды понесет наказание за острые высказывания. Его цитирует RT.

Кабанов отметил, что в словах артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве содержится состав преступления. Отсутствие последствий для Пугачевой он связал с наличием покровителей у певицы, однако предсказал, что когда-то ее перестанут защищать. По мнению спикера, после перехода «определенной черты» исполнительницу могут признать иностранным агентом или привлечь к ответственности.

«Пугачева до сих пор остается влиятельным в определенных кругах человеком с определенными связями. Но я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал Пугачеву неоднозначной фигурой. Он отметил, что не согласен с ее позицией относительно специальной военной операции, но не имеет права публично оскорблять артистку.