Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:11, 14 ноября 2025Культура

В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

Член СПЧ Кабанов: Алла Пугачева однажды понесет наказание за высказывания
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что певица Алла Пугачева однажды понесет наказание за острые высказывания. Его цитирует RT.

Кабанов отметил, что в словах артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве содержится состав преступления. Отсутствие последствий для Пугачевой он связал с наличием покровителей у певицы, однако предсказал, что когда-то ее перестанут защищать. По мнению спикера, после перехода «определенной черты» исполнительницу могут признать иностранным агентом или привлечь к ответственности.

«Пугачева до сих пор остается влиятельным в определенных кругах человеком с определенными связями. Но я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал Пугачеву неоднозначной фигурой. Он отметил, что не согласен с ее позицией относительно специальной военной операции, но не имеет права публично оскорблять артистку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Мерц заявил о подготовке новых ограничений против России

    Глава офиса Зеленского встретился с представителем США на фоне коррупционного скандала

    Раскрыты поддерживающие подрыв Крымского моста два россиянина

    Столкновение 454-килограммового бизона и двух туристов попало на видео

    Машина скатилась по Великой Китайской стене, врезалась в кирпичи и попала на видео

    Зеленский вывел из состава СНБО участников коррупционного скандала

    Россиянам предсказали исчезновение одного способа покупки жилья

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости