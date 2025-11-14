Миршаймер: Украина обречена на скорое поражение из-за отсутствия денег у ЕС

Украина перестала безвозмездно получать оружие со стороны США, а Европейскому союзу (ЕС) не хватает денег на их закупку, в связи с чем Киев обречен на скорое поражение. Мрачный прогноз сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы находятся в глубокой беде, в какой-то момент они расколются. Мы фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его. Но у европейцев нет денег», — сказал он.

По его словам, Киеву для ведения боевых действий нужно около 100 миллиардов долларов в год, однако ЕС неоткуда взять эти деньги. Для этого Брюссель пытается украсть российские активы, однако из-за позиции Бельгии это оказалось невозможным. «Трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны», — заключил Миршаймер.

Ранее об исчерпании ЕС средств на поддержку Украины заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. «Еврокомиссия выделила Украине 4,1 миллиарда евро, исчерпав свою программу в 18,1 миллиарда евро, привлеченных ЕС в рамках инициативы ERA», — написал он.