Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 14 ноября 2025Мир

В США сделали мрачный прогноз по Украине

Миршаймер: Украина обречена на скорое поражение из-за отсутствия денег у ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина перестала безвозмездно получать оружие со стороны США, а Европейскому союзу (ЕС) не хватает денег на их закупку, в связи с чем Киев обречен на скорое поражение. Мрачный прогноз сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы находятся в глубокой беде, в какой-то момент они расколются. Мы фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его. Но у европейцев нет денег», — сказал он.

По его словам, Киеву для ведения боевых действий нужно около 100 миллиардов долларов в год, однако ЕС неоткуда взять эти деньги. Для этого Брюссель пытается украсть российские активы, однако из-за позиции Бельгии это оказалось невозможным. «Трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны», — заключил Миршаймер.

Ранее об исчерпании ЕС средств на поддержку Украины заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. «Еврокомиссия выделила Украине 4,1 миллиарда евро, исчерпав свою программу в 18,1 миллиарда евро, привлеченных ЕС в рамках инициативы ERA», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    Порномодель решила стать политиком и принести пользу своей стране

    Отец устроившего в ТЦ «Авиапарк» пожар подростка оценил поступок сына

    Врач составил психологический портрет потенциальной жертвы агрессора

    Открыт простой способ распознать деменцию задолго до первых симптомов

    В США сделали мрачный прогноз по Украине

    В Киеве раздались взрывы

    Украина подверглась массированной атаке

    ВСУ ударили по Севастополю

    Раскрыт страх Зеленского перед жителями одного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости