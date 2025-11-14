Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 14 ноября 2025Наука и техника

В США у украинских B1 Centauro нашли преимущество над российскими танками

TNI: Украинские бронемашины B1 Centauro быстро убегают от российских танков
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Italian Army

Украинские бронемашины B1 Centauro итальянского производства могут быстро убегать от российских танков. «Преимущество» одних боевых машин над другими нашел обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Истребитель танков B1 Centauro не обладает броней основного боевого танка, но его огромная скорость позволяет ему стремительно приближаться, уничтожать противника и отступать до того, как другие откроют ответный огонь», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что колесные истребители танков B1 Centauro недавно были замечены на Украине на вооружении 78-го отдельного десантно-штурмового полка. «Эти быстроходные колесные машины с колесной формулой 8 на 8 оснащены экранами от дронов, которые обеспечивают дополнительную защиту их легкой брони», — уверяет обозреватель.

По его словам, по уровню бронирования B1 Centauro серьезно уступает любому танку, однако благодаря скорости до 108 километров в час может иметь некоторое преимущество перед ними — итальянская машина может произвести выстрел и «быстро отступить на безопасную позицию, не ввязываясь в ожесточенную перестрелку с основным боевым танком противника».

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Автор заключает, что «скорость, а не броня, является основной защитой B1 Centauro».

Ранее военный эксперт Сергей Суворов заметил, что итальянские бронемашины B1 Centauro, известные как «истребители танков», непригодны для работы в сложных погодных условиях и бездорожье, поэтому в 2012 году Вооруженные силы России по итогам испытаний отказались их покупать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    На Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

    В США у украинских B1 Centauro нашли преимущество над российскими танками

    Певицу Лили Аллен заметили в «голом» платье

    Непрерывная серия взрывов в Киеве попала на видео

    Сотрудница завода стала жертвой хлебопекарного оборудования

    Парень съел один овощ и провел ночь на полу в туалете

    В США предсказали последствия убийства Зеленского

    Названо условие выдачи Зеленского США

    Тревел-блогерша раскрыла беспокоящую горничных особенность российских туристов в отелях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости