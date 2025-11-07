Отказ России от покупки итальянских «истребителей танков» объяснили

Эксперт Суворов: Бронемашины Centauro непригодны для морозов и бездорожья

Итальянские бронемашины Centauro, известные как «истребители танков», непригодны для работы в сложных погодных условиях и бездорожье, поэтому Вооруженные силы (ВС) России отказались их покупать, объяснил ТАСС военный эксперт Сергей Суворов.

Аналитик напомнил, что две бронемашины Centauro тестировались в 2012 году Минобороны России. «Как показала практика испытаний на Кубинском полигоне, как только начались небольшие морозы, возникли проблемы. Гидропневматическая подвеска стала замерзать, переставала работать вообще», — сказал эксперт, напомнив, после выпадения снега все тестовые выезды Centauro заканчивались их буксировкой в парк бронетранспортером БТР-80.

Суворов заметил, что использование Centauro предполагает отсутствие у противника противотанковых средств.

Ранее Centauro заметили на ролике 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины.

Бронемашины Centauro серийно выпускал концерн Iveco с 1991 по 2006 год. Стальная броня B1 обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Четырехосная машина способна развивать скорость почти до 100 километров в час. Основным вооружением Centauro стала нарезная пушка калибра 105 миллиметров.