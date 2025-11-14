Россия
16:00, 14 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Подоляки о вине страны в коррупции на Украине

Депутат Журова: Россия не имеет отношения к коррупционному скандалу на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не имеет отношения к коррупционному скандалу на Украине, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие обвинения со стороны главы офиса украинского президента Михаила Подоляки.

Ранее политик заявил о том, что в коррупционном скандале, связанном с близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем, якобы виновата Россия.

«У них скандал, а мы-то здесь причем? Они собирались получить деньги от Европы. Для них сейчас любые такие коррупционные скандалы невыгодны, так как это может Европу лишний раз убедить в том, что надо задуматься. Они это понимают и сейчас все будут валить на Россию, говорить, что мы тут ни при чем, деньги нам давайте, это все придумала Россия, и все это ее схемы, а мы здесь вообще зеленые и пушистые», — поделилась депутат.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского. Застать предпринимателя дома силовики не успели — он покинул страну несколькими часами ранее.

