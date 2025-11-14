Путешествия
Власти бывшей республики СССР высказались о введении виз с Россией

МИД Молдовы Попшой: введение виз с Россией перспективная возможность
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

В бывшей республике СССР высказались о возможном введении визового режима с Россией. Об этом сообщило издание «О чем говорит Молдова».

Представитель МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что введение виз для россиян — перспективная возможность, однако в обозримом будущем власти республики не планируют поднимать этот вопрос. «У нас относительно большое число граждан, как Республики Молдова, так и Российской Федерации, которые могут въезжать без виз», — добавил чиновник.

На данный момент у Молдовы сохраняются торговые связи с Россией, особенно в северных регионах страны, и экспорт некоторых товаров остается неизменным. Попшой уточнил, что принятие решения о введении визовых документов должно быть тщательно подготовлено со стороны республики, а сейчас стране необходим «взвешенный подход, чтобы не навредить» имеющимся связям.

Ранее бывшая республика СССР и Россия захотели отменить въезд по загранпаспортам. Переговорный процесс по данному вопросу продолжается.

