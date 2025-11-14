Власти Франции раскрыли одно требование к Украине

Politico: Франция требует от Украины прозрачности и усилий в борьбе с коррупцией

Власти Франции требуют от Украины прозрачности и тщательных усилий в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.

По словам собеседника издания, отношения между Парижем и Киевом построены на «доверии и честности». При этом он отметил, что на Украине «знают, чего от них требует Франция».

Заявление чиновника прозвучало в преддверии встречи французского президента Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, энергетики, экономики и обороны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме него, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.