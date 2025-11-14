Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 14 ноября 2025Мир

Власти Франции раскрыли одно требование к Украине

Politico: Франция требует от Украины прозрачности и усилий в борьбе с коррупцией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gerard Bottino / Globallookpress.com

Власти Франции требуют от Украины прозрачности и тщательных усилий в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца.

По словам собеседника издания, отношения между Парижем и Киевом построены на «доверии и честности». При этом он отметил, что на Украине «знают, чего от них требует Франция».

Заявление чиновника прозвучало в преддверии встречи французского президента Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, энергетики, экономики и обороны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме него, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости