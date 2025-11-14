Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 14 ноября 2025Бывший СССР

Военкор Коц снял на видео колыбельную от корейских саперов

Военкор Коц снял на видео колыбельную в исполнении корейских саперов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц снял на видео колыбельную в исполнении саперов Корейской народной армии. Видео опубликовано на сайте издания.

Коц подчеркнул, что до выезда на боевую задачу перед строем разворачивают государственный флаг, и каждый боец припадает на колено. Затем они торжественно прикладывают к щеке государственный символ и возвращаются на свое место. Так солдаты демонстрируют свою преданность родной стране и ее лидеру Ким Чен Ыну.

Ранее в Польше переделали популярную российскую песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Более того, в стране не только переделали российскую песню, но и сняли под нее видеоролик с проезжающей техникой НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Фицо резко ответил студентам из-за позиции по Украине

    Мэр Новороссийска рассказал о поврежденных от вражеских БПЛА квартирах

    Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

    Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

    На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

    Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

    Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

    Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

    СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости