Военкор Коц снял на видео колыбельную от корейских саперов

Военкор Коц снял на видео колыбельную в исполнении корейских саперов

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц снял на видео колыбельную в исполнении саперов Корейской народной армии. Видео опубликовано на сайте издания.

Коц подчеркнул, что до выезда на боевую задачу перед строем разворачивают государственный флаг, и каждый боец припадает на колено. Затем они торжественно прикладывают к щеке государственный символ и возвращаются на свое место. Так солдаты демонстрируют свою преданность родной стране и ее лидеру Ким Чен Ыну.

