Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

Военкор Руденко: На запорожском направлении формируется новый котел вокруг ВСУ

На запорожском направлении формируется новый котел вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.

По его словам, российские военные начали обхват стратегически важного села Гуляйполе. Он добавил, что в ВСУ уже поняли, что им скоро придет конец в этом регионе.

Ранее военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что на гуляйпольском направлении ВСУ может ждать катастрофа. По его словам, когда армия России возьмет Гуляйполе и Орехов Запорожской области, у ВСУ не останется рубежей обороны, кроме Камышевахи и Степногорска, чтобы удерживать южные окраины Запорожья.

До этого спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что группировки ВСУ отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. Он отметил, что за Равнополье, Сладкое и Яблоково идут ожесточенные бои.