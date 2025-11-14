Vogue обвинили в фотошопе лица Амаль Клуни

Журнал Vogue обвинили в ретуши лица жены Джорджа Клуни Амаль

Модный журнал Vogue обвинили в ретуши лица правозащитницы Амаль Клуни. Комментарии на эту тему появились в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На страницах Vogue в соцсетях появились две фотографии 47-летней жены актера Джорджа Клуни с мероприятия Prix Suisse в Швейцарии, на котором она выступила одним из спикеров.

Пользователи сети обратили внимание на измененные черты лица знаменитости на размещенных кадрах и обвинили редакторов в фотошопе лица Клуни. По мнению комментаторов, посредством ретуши журналисты выровняли тон кожи юристки и сделали ее стройнее.

«Vogue только что отфотошопил Амаль?», «Зачем делать из 47-летней женщины 20-летнюю девушку?», «Зачем вы отретушировали снимки?», «Она красива и индивидуальна. К чему этот фотошоп?», «Сначала я даже не узнала Амаль!» — возмущались читатели издания.

