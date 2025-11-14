Россия
16:09, 14 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали четыре российских региона

Дроны ВСУ сбиты над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

ВСУ атаковали четыре российских региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Под ударом оказались Белгородская, Брянская и Курская области — три приграничных региона. Над ними в период с 12:00 мск до 15:00 мск были сбиты восемь дронов. Еще два беспилотника уничтожили в небе над Крымом.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Летательные аппараты этого класса отличаются большим радиусом действия. Это отличает их от других разновидностей летательных аппаратов, в частности, от FPV-дронов, которые массово используют непосредственно в зоне боевых действий.

Незадолго до публикации сообщения Минобороны о последствиях еще одной атаки украинского беспилотного летательного аппарата рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Жертвой удара стал мужчина, из-за высокой активности средств поражения противника тело удалось вывести лишь на следующий день.

