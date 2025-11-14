Житель российского региона стал жертвой дрона ВСУ и целый день пролежал на месте смерти

Гладков: В Белгородской области мужчина стал жертвой беспилотника

Житель Белгородской области стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — на месте своей гибели он пролежал до следующего дня. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в окрестностях села Ясные Зори еще в четверг, 13 ноября, в результате чего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Забрать тело россиянина удалось лишь на следующий день из-за высокой активности беспилотных летательных аппаратов, объяснил Гладков.

«Приношу искренние слова соболезнования семье», — написал губернатор.

ВСУ регулярно атакуют российское приграничье, причем нередко их удары приходятся по гражданским объектам, таким как котельные или автомобили местных жителей. Иногда беспилотники ВСУ попадают и в жилые дома, как это произошло 13 ноября в городе Рыльске Курской области. Был ли удар по дому преднамеренным, неизвестно.