Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

Дочь Лазаревой и Шаца Софья заявила, что при эмиграции думала о возвращении в РФ

Дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов), блогерша и музыкант Софья Шац раскрыла эмоции от эмиграции. На эту тему она высказалась в интервью проекту TV2Media на YouTube.

Шац уточнила, что покинула Россию в марте 2022 года. «Сомнений не было, была скорее надежда, что, может быть, не нужно будет уезжать. (...) Я даже вещей особо не набрала», — заявила она.

По словам блогерши, которая сейчас живет в Европе, она поначалу предполагала, что вскоре после отъезда вернется в Россию.

Ранее сообщалось, что общественники из движения «Сорок сороков» попросили Минюст России признать Софью Шац иноагентом. Кроме того, они призвали проверить дочь известных телеведущих на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитацию Российской армии.

