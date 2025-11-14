Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

Российская актриса Наталья Рудова покрасила волосы в розовый цвет

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова неожиданно сменила имидж. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» покрасила волосы в розовый цвет и сделала челку-шторку. При этом она надела белый лонгслив в рубчик, украсив образ бриллиантовым крестиком. Внешний вид завершил макияж в нейтральных оттенках. «Как вам?» — подписала звезда.

Ранее в ноябре Рудова снялась в полотенце на голое тело. Актриса запечатлела себя во время посещения салона красоты, где ей делали массаж при помощи аппарата «Эндосфера».