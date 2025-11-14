Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:29, 14 ноября 2025Ценности

Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

Российская актриса Наталья Рудова покрасила волосы в розовый цвет
Екатерина Ештокина

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова неожиданно сменила имидж. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» покрасила волосы в розовый цвет и сделала челку-шторку. При этом она надела белый лонгслив в рубчик, украсив образ бриллиантовым крестиком. Внешний вид завершил макияж в нейтральных оттенках. «Как вам?» — подписала звезда.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в ноябре Рудова снялась в полотенце на голое тело. Актриса запечатлела себя во время посещения салона красоты, где ей делали массаж при помощи аппарата «Эндосфера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости