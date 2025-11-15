В Париже грабители протаранили витрину бутика Chanel

В Париже четверо мужчин протаранили витрину бутика Chanel при попытке ограбления

В Париже при попытке вооруженного ограбления неизвестные протаранили витрину бутика модного дома Chanel. Об этом пишет Le Figaro.

Нападению подвергся бутик часов и ювелирных изделий Chanel на авеню Монтень в 8-м округе в самом сердце французской столицы. На месте преступления находилось четверо мужчин в шлемах и полицейских повязках, они были вооружены по крайней мере одним пистолетом. В качестве тарана грабители использовали скутеры Yamaha TMax, однако проникнуть в магазин бандитам не удалось — вмешалась охрана. Не успев ничего украсть, злоумышленники скрылись. На них были надеты полицейские повязки. Охранник магазина получил легкие травмы в результате удара тупым предметом.

Ранее был ограблен бутик Louis Vuitton. Магазин также располагался в центре Парижа — на бульваре Сен-Жермен. Преступники сняли с петель входную дверь и разбили окно. Было украдено около сотни различных товаров люксового бренда. Спустя полтора месяца магазин ограбили вновь: протаранив витрину, бандиты украли несколько кожаных изделий.