Дубинский обвинил Зеленского в том, что он действует в интересах Путина

Президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах российского главы Владимира Путина. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас Зеленский прямо подыгрывает Путину, который наименее заинтересован в переговорах и завершении войны, имея тактические успехи», — подчеркнул он.

Дубинский отметил, что отказ от переговоров со стороны Украины «делает бессмысленной дальнейшую работу по санкциям против России».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина. Так дипломат прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью The Times. Он сообщил, что «нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом». Представитель Киева добавил, что диалог Москвы и Киева прекращен до конца текущего года.