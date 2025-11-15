Президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах российского главы Владимира Путина. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Сейчас Зеленский прямо подыгрывает Путину, который наименее заинтересован в переговорах и завершении войны, имея тактические успехи», — подчеркнул он.
Дубинский отметил, что отказ от переговоров со стороны Украины «делает бессмысленной дальнейшую работу по санкциям против России».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина. Так дипломат прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью The Times. Он сообщил, что «нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом». Представитель Киева добавил, что диалог Москвы и Киева прекращен до конца текущего года.